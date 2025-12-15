Кількість жертв теракт у Сіднеї зросла до 16 осіб, серед них 10-річна дитина - ЗМІ

У Сіднеї до 16 осіб зросла кількість жертв нападу терористів на святкування Хануки 14 грудня, ще 40 людей госпіталізовані з пораненнями, повідомляє Sky News.

Поліція повідомила, що кількість загиблих під час стрілянини на пляжі Бонді зросла загалом вже до 16 людей. Серед загиблих є дитина, 10-річна дівчинка, яка померла в лікарні від отриманих поранень.

Також у лікарні помер 40-річний постраждалий від стрілянини. Ще 13 людей загинули безпосередньо на місці теракту. 16-й загиблий - один з терористів, які вчинили напад на людей, що святкували Хануку.

Загалом до лікарень після атаки терористів було доставлено 42 особи, дві з яких пізніше померли. Загальна кількість поранених в лікарнях зараз складає 40 осіб. П'ятеро поранених перебувають у критичному стані, інші - у важкому, або в середньому.

Зазначається, що нападники - 24-річний та 50-річний чоловіки. Останнього було вбито на місці подій зосередженим вогнем поліції. 24-річного терориста важко поранили, зараз він у лікарні в критичному стані. Терористи відстрілювалися, двоє офіцерів поліції також отримали вогнепальні поранення.

Раніше повідомлялося, в неділю двоє людей відкрили стрілянину на пляжі Бондай-біч поблизу Сіднея. 12 людей загинули, 29 отримали поранення. Один зі стрільців загинув, інший отримав поранення і був затриманий. За даними ЗМІ, серед загиблих - щонайменше один громадянин Ізраїлю.

Атака сталася, коли на пляжі відзначали єврейське свято Хануку.

Ізраїльська розвідслужба "Моссад" попереджала колег з Австралії про ризик нападів на євреїв на австралійській території.

Джерело: https://news.sky.com/story/bondi-beach-latest-two-in-custody-after-reports-of-shooting-in-sydney-13483176