Інтерфакс-Україна
Події
08:34 20.12.2025

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

Фото: https://t.me/dsns_telegram
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень", - сказано в повідомленні в телеграмі.

У ДСНС зазначили, що під час російського ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури Одеського району частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі.

Також на парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.

Усі пожежі оперативно ліквідовані.

Як повідомлялося, РФ ввечері п'ятниці вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих.

 

