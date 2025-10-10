Інтерфакс-Україна
Події
09:59 10.10.2025

РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині
Фото: АТ "Чернігівобленерго"

РФ в черговий раз атакувала енергетичний об'єкт в Ніжинському районі Чернігівської області, повідомило АТ "Чернігівобленерго" в Телеграм-каналі в п'ятницю.

"Вкотре під прицілом Ніжинщина. Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт", - зазначили в компанії.

Наразі енергетики працюють над відновленням.

Як повідомлялося, попередня російська атака енергооб'єкту у Ніжинському районі відбулася 8 жовтня.

За попередньою інформацією обленерго, на п'ятницю на території області був встановлений графік погодинних відключень (ГПВ) для споживачів. Однак НЕК "Укренерго" після масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему України в п'ятницю повідомила про застосування у Чернігівській області разом з іншими вісьма регіонами та містом Київ аварійних відключень.

