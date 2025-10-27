Інтерфакс-Україна
16:44 27.10.2025

РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

Фото: АТ "Чернігівобленерго"

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині, повідомило АТ "Чернігівобленерго" у Телеграм-канал у понеділок.

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки", - звернулися в компанії до споживачів.

У товаристві запевнили, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 жовтня внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах були знеструмлені споживачі у кількох регіонах, зокрема, у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

