Інтерфакс-Україна
Події
14:24 15.11.2025

Ворог пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина області - Чернігівобленерго

1 хв читати
Ворог пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина області - Чернігівобленерго
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина області, повідомляє АТ "Чернігівобленерго" у суботу.

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!", - йдеться у повідомлені у Фейсбуці.

Теги: #чернігівобленерго #атака_рф

