Ворог пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина області - Чернігівобленерго

Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина області, повідомляє АТ "Чернігівобленерго" у суботу.

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!", - йдеться у повідомлені у Фейсбуці.