П'ятеро постраждалих у Києві через ворожу атаку - мер

У Києві постраждали п'ять людей внаслідок ворожої атаки, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Уже пʼятеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували", - написав він у телеграмі.

За словами мера, в Голосііївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО. В Оболонському падіння уламків у дачному кооперативі. Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

Всі служби на місцях, додав мер.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5916

https://t.me/vitaliy_klitschko/5917