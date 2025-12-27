07:40 27.12.2025
П'ятеро постраждалих у Києві через ворожу атаку - мер
У Києві постраждали п'ять людей внаслідок ворожої атаки, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Уже пʼятеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували", - написав він у телеграмі.
За словами мера, в Голосііївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО. В Оболонському падіння уламків у дачному кооперативі. Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.
Всі служби на місцях, додав мер.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5916
https://t.me/vitaliy_klitschko/5917