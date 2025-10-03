Інтерфакс-Україна
Події
21:36 03.10.2025

79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

1 хв читати
79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

У лікарні помер 79-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час російської атаки 30 вересня у Конотопській громаді Сумської області, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"На жаль, у лікарні помер поранений під час російської атаки у Конотопській громаді. 79-річний чоловік отримав тяжкі поранення 30 вересня. Чотири дні лікарі боролися за його життя, однак сьогодні серце чоловіка зупинилося", – зазначив Григоров.

 

Теги: #загиблий #атака #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 03.10.2025
НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

10:22 03.10.2025
Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

19:40 02.10.2025
Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

12:25 02.10.2025
"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

08:56 01.10.2025
Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів на Сумщині

Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів на Сумщині

08:00 01.10.2025
У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

07:21 01.10.2025
Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

04:38 01.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м - влада

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м - влада

07:43 30.09.2025
Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

19:12 29.09.2025
Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

ОСТАННЄ

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень перевищила 5,3 тис. осіб

Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

Французький журналіст-фотограф Лаллікан загинув внаслідок удару ворожого дрона під Дружківкою

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

Українці найкраще ставляться до Нідерландів та країн північної Європи, Польща на 14 місці, США на 16 – соцопитування

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА