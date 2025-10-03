79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

У лікарні помер 79-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час російської атаки 30 вересня у Конотопській громаді Сумської області, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"На жаль, у лікарні помер поранений під час російської атаки у Конотопській громаді. 79-річний чоловік отримав тяжкі поранення 30 вересня. Чотири дні лікарі боролися за його життя, однак сьогодні серце чоловіка зупинилося", – зазначив Григоров.