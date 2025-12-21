Перетин росіянами державного кордону на Сумщині біля с.Грабовське виглядає як локального штибу провокація - Трегубов

Перетин російськими військами державного кордону України поблизу села Грабовське в Сумській області і примусове вивезення в РФ понад 50 цивільних українців схоже на локального штибу провокацію, вважає начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Станом на зараз вона (активність росіян у Сумській області – ІФ-У) не є максимальною. Там не виглядає на спробу створити якийсь локальний прорив. Станом на зараз не схоже, що вони там намагаються намалювати якусь велику операцію. Це виглядає як якась… локального штибу провокація на напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим", - сказав він в ефірі телеканалу Перший (Суспільне Новини) у неділю.

За словами Трегубова, виглядає так, що викрадення людей було значною частиною цієї провокації. "Мова не йде про якісь стратегічні цілі, а саме про цілеспрямоване викрадення людей для якоїсь, можливо, політичної чи інформаційної атаки", - сказав він.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ, що російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області і понад 50 цивільних українців були примусово вивезені в РФ.

"Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмови евакуюватися на територію України. Водночас слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію рф", - наголосили у ГУК ЗСУ.

Наразі Збройні сили України розцінюють цю подію як порушення статті 49 IV Женевської конвенції, яка говорить про заборону, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію захищених осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.