Інтерфакс-Україна
Події
12:34 21.12.2025

Перетин росіянами державного кордону на Сумщині біля с.Грабовське виглядає як локального штибу провокація - Трегубов

2 хв читати

Перетин російськими військами державного кордону України поблизу села Грабовське в Сумській області і примусове вивезення в РФ понад 50 цивільних українців схоже на локального штибу провокацію, вважає начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Станом на зараз вона (активність росіян у Сумській області – ІФ-У) не є максимальною. Там не виглядає на спробу створити якийсь локальний прорив. Станом на зараз не схоже, що вони там намагаються намалювати якусь велику операцію. Це виглядає як якась… локального штибу провокація на напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим", - сказав він в ефірі телеканалу Перший (Суспільне Новини) у неділю.

За словами Трегубова, виглядає так, що викрадення людей було значною частиною цієї провокації. "Мова не йде про якісь стратегічні цілі, а саме про цілеспрямоване викрадення людей для якоїсь, можливо, політичної чи інформаційної атаки", - сказав він.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ, що російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області і понад 50 цивільних українців були примусово вивезені в РФ.

"Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмови евакуюватися на територію України. Водночас слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію рф", - наголосили у ГУК ЗСУ.

Наразі Збройні сили України розцінюють цю подію як порушення статті 49 IV Женевської конвенції, яка говорить про заборону, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію захищених осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.

Теги: #трегубов #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 16.12.2025
У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

14:02 13.12.2025
На Сумщині внаслідок російського удару загинула жінка

На Сумщині внаслідок російського удару загинула жінка

14:57 11.12.2025
Окупанти скинули авіабомбу на магазин в Сумській області, двоє загиблих

Окупанти скинули авіабомбу на магазин в Сумській області, двоє загиблих

18:14 07.12.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

11:49 07.12.2025
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

15:03 06.12.2025
Окупанти атакували дроном цивільне авто в Сумській області, поранено двох чоловіків

Окупанти атакували дроном цивільне авто в Сумській області, поранено двох чоловіків

10:43 01.12.2025
Один чоловік загинув, одного поранено через атаку дрона на Сумщині

Один чоловік загинув, одного поранено через атаку дрона на Сумщині

12:45 30.11.2025
Через ворожу атаку на Сумську громаду пошкоджено критичну інфраструктуру

Через ворожу атаку на Сумську громаду пошкоджено критичну інфраструктуру

14:18 28.11.2025
Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

16:54 24.11.2025
Ворог атакував дронами Сумську громаду, поранено дитину - ОВА

Ворог атакував дронами Сумську громаду, поранено дитину - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

ОСТАННЄ

Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

В Україні найближчі два дні вдень плюсова температура повітря, переважно без опадів

УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

Зеленський поговорив з премʼром Норвегії: є спільне відчуття про необхідність консультації в ширшому колі європейських партнерів

Лубінець звернувся до Москалькової та МКЧХ з приводу примусового вивезення в РФ з Сумщини близько 50 громадян України

Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 КАБ та 9 ракет по Україні цього тижня - Зеленський

Обмеження руху транспорту на Одещині у межах н.п. Маяки зняте – патрульна поліція

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

Росія минулої доби атакувала транспортну, портову та промислову інфраструктуру Одещини — ОВА

З 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано майже 147 тис. осіб - Мінрозвитку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА