Кабмін надав право на отримання дозволу на імміграцію особі з подружжя загиблого за Україну іноземця

Кабінет міністрів надав право на отримання дозволу на імміграцію особі, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя є іноземцем та служив за контрактом та загинув, захищаючи Україну.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, внесено зміни до: порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про відкликання дозволу на імміграцію, визнання недійсними таких рішень, їх оскарження та виконання; порядку продовження строку перебування та тимчасового проживання, продовження та скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України; порядку оформлення, видачі, обміну, відкликання, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення посвідки на постійне проживання; порядку оформлення, видачі, обміну, відкликання, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення посвідок тимчасове проживання.

Зокрема, передбачено право на отримання дозволу на імміграцію особами, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя є загиблим (померлим) іноземцем або особою без громадянства, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України (ЗСУ), Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України (незалежно від строку військової служби), а також дітям, які не досягли 18 років, загиблого (померлого) військовослужбовця та батьків подружжя, а також особами, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя є загиблим (померлим) іноземцем або особою без громадянства, яка брала участь у виконанні бойових або службових завдань, а також дітям, які не досягли 18 років, та батьки подружжя загиблого (померлого) іноземця або особи без громадянства.

Також закріплено можливість вищезазначеними особами продовження строку перебування на території України, отримання дозволів на імміграцію на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився.

Крім того, скасовано вимоги до зазначених вище категорій осіб про необхідність подавати медичні довідки про стан здоровʼя, а також довідки про відсутність судимості з країни попереднього проживання при подачі документів для отримання дозволу на імміграцію.

Серед іншого, передбачено право на отримання посвідки на тимчасове проживання членами сімʼї іноземця або особи без громадянства, які в період дії воєнного стану в Україні, надають чи надавали стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, у тому числі підрозділам територіальної оборони, добровольчих формувань територіальних громад, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з такими підрозділами беруть чи брали участь у виконанні бойових або службових завдань протягом не менше шести місяців.

Як повідомлялося, 8 січня 2025 року Верховна Рада в цілому проголосувала законопроєкт про громадянство, що покращує правове регулювання для тих, хто захищає Україну, та їхніх сімей.