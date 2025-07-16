Інтерфакс-Україна
Події
11:12 16.07.2025

Громадянину Індії повідомлено про підозру у сприянні студентам-медикам у складанні іспиту КРОК — прокуратура

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Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який за гроші сприяв студентам-медикам у складанні кваліфікаційного іспиту.

"Посадові особи державного некомерційного підприємства "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров’я України" власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Зазначається, що майбутні медики, які складали єдиний державний кваліфікаційний ліцензійний іспит КРОК, мали дати відповіді лише на частину запитань. Вже в центрі тестування за них "домальовували" правильні відповіді посадовці центру.

Коштували такі послуги $9 тис., а для пошуку "клієнтів" посадові особи держпідприємства залучили громадянина Індії, який і пропонував таку допомогу студентам-іноземцям.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.

Встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.

Теги: #іноземець #крок #студенти #медицина

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