Громадянину Індії повідомлено про підозру у сприянні студентам-медикам у складанні іспиту КРОК — прокуратура

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який за гроші сприяв студентам-медикам у складанні кваліфікаційного іспиту.

"Посадові особи державного некомерційного підприємства "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров’я України" власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Зазначається, що майбутні медики, які складали єдиний державний кваліфікаційний ліцензійний іспит КРОК, мали дати відповіді лише на частину запитань. Вже в центрі тестування за них "домальовували" правильні відповіді посадовці центру.

Коштували такі послуги $9 тис., а для пошуку "клієнтів" посадові особи держпідприємства залучили громадянина Індії, який і пропонував таку допомогу студентам-іноземцям.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.

Встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.