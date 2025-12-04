Держбюджет-2026 передбачає 258,6 млрд грн на сферу охорони здоров'я

В Державному бюджеті-2026, який Верховна Рада прийняла в середу, на сферу охорони здоров'я передбачено 258,6 млрд грн, що на 38,8 млрд грн більше від видатків 2025 року.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, вперше у бюджеті 2026 року передбачено фінансування на програму національного скринінгу здоров’я для громадян віком від 40 років, на її реалізацію спрямовується 10 млрд грн.

На фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ) держбюджет передбачає 191,6 млрд грн (на 16,1 млрд більше ніж у 2025-му), в тому числі на програму реімбурсації "Доступні ліки" заплановано 8,7 млрд грн.

Водночас у 2026 році на реалізацію публічних інвестиційних проєктів (ПІП) буде виділено 10,5 млрд грн, з урахуванням коштів міжнародної фінансової підтримки групи Світового банку фінансування ПІП збільшиться до 19,1 млрд грн.

На централізовані закупівлі ліків та медвиробів передбачено 15,2 млрд грн. Пріоритетом залишаються забезпечення за ключовими напрямами: онкологія, серцево-судинні захворювання, імунопрофілактика та інші. Разом з цим розширюється доступ до інноваційних лікарських засобів за механізмом договорів керованого доступу (ДКД).

Бюджет також передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 1,1 млрд грн на покриття поточних видатків закладів охорони здоров’я, зокрема закладів служби крові, а також на забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання, спеціальними продуктами лікувального харчування.

Також у 2026 році на підтримку молодих лікарів буде виділено 150 млн грн. Молоді лікарі, які завершать інтернатуру і працюватимуть у сільській місцевості або прифронтових районах, отримають від держави одноразову виплату в розмірі 200 тис. грн.

Ба більше, у 2026 році на надання безоплатної стоматологічної допомоги захисникам і захисницям передбачено 1,1 млрд грн, на забезпечення кріоконсервації репродуктивних клітин для військовослужбовців - 190 млн грн.