Заборона проводити конкурси на головного лікаря під час воєнного стану не має сенсу – Радуцький

Заборона проводити конкурси на посаду головного лікаря під час воєнного часу не має сенсу, вважає голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Вибачте, суддів Конституційного суду нам воєнний стан не заважає обирати, а головного лікаря, вибачте, сільської лікарні, ми не можемо обирати, бо війна заважає. Я ще розумію в Сумах, а чим вона заважає обрати головного лікаря в Мукачево?", - сказав він під час засідання комітету.

Він зазначив, що керівники медичних закладів в прифронтових регіонах можуть залишатися на посаді до кінця воєнного стану, "втім в Києві чому не можна обирати головного лікаря?".