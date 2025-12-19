Клініка Lita Plus планує впровадити нові методики мамопластики

Клініка Lita Plus планує впровадження нових європейских методик мамопластики Preserve та MIA (Minimal Invasive Augmentation), які ще не представлено в Україні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" пластичний хірург, засновник клініки пластичної хірургії Lita Plus та президент асоціації Upradas Сергій Дербак, наразі клініка розпочала підготовку до адаптації та впровадження цих методик.

Ознайомитися з методиками спеціалісти клініки змогли в клініці Victoria Kliniken (Стокгольм), яка вважається одним із головних осередків нового покоління мамопластики.

"У Європі формується нова філософія мамопластики — мінімально інвазивні методики, що зберігають анатомічну цілісність тканин та забезпечують максимально природний результат. Одними з лідерів цього напряму є саме методики Preserve та MIA, розроблені видатним хірургом Dr. Charles Randquist - автором MiFM-Tech та одним із ключових інноваторів сучасної естетичної хірургії грудей" - сказав Дербак.

За його словами, завдяки міжнародному партнерству українськи медики отримують прямий доступ до першоджерела провідних європейських методик, а клініки можливість впроваджувати технології, що відповідають найвищим міжнародним стандартам.

"Пацієнти матимуть доступ до більш безпечних та менш інвазивних операцій із прогнозованими довготривалими результатами. Усе це посилює позиції України на світовій карті естетичної хірургії та формує новий рівень довіри до національної медицини", - сказав Дербак.

За його словами, клініка Lita Plus продовжує розвивати міжнародне партнерство, інвестувати в освіту та привозити в Україну найактуальніші світові технології лікування на рівні найкращих європейських клінік.

Методики Preserve та MIA (Minimal Invasive Augmentation) - найсучасніші підходи в мамопластиці. Preserve передбачає максимальне збереження тканин молочної залози, MIA, в свою чергу, дає змогу виконувати операції, залишаючи рубцівї на самій грудній залозі та скоротити відновлення до мінімуму.

Створена у 2018 році Lita Plus - клініка пластичної хірургії та естетичної медицини в Ужгороді. Засновник - пластичний хірург Сергій Дербак. Серед напрямів, які декларуються, - пластична та реконструктивна хірургія (операції на обличчі, грудях і тілі), апаратна та інʼєкційна косметологія, а також, зокрема, пересадка волосся.