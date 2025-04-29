Невирішеність оргпитань меддопомоги пораненим військовим у приватних клініках не дозволяє приватникам долучитися до їх лікування – експерт

Невирішеність організаційних питань надання медичної допомоги пораненим військовим у приватних клініках не дозволяє приватникам долучитись до лікування поранених військових, констатує пластичний хірург, засновник клініки Lita Plus Сергій Дербак.

"Щойно мені написав військовий із мінно-вибуховою травмою обличчя. Йому потрібно зробити реконструкцію губи. Він приїде, і ми будемо його оперувати. На жаль, є й бюрократична складова. Ми б хотіли частіше оперувати таких пацієнтів у стінах приватних клінік, але на сьогоднішній день немає чітко прописаного алгоритму, як офіційно забрати пораненого з військового госпіталю й прооперувати його у приватній клініці. Це документально неможливо: виникають труднощі з оформленням через ВЛК і супровідною документацією", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Дербак зазначив, що "на жаль, пацієнти зазвичай потрапляють до нас уже тоді, коли з моменту поранення минуло багато часу: рани загоїлися, сформувалися рубцеві деформації".

"З такими ускладненими випадками працювати набагато важче, ніж якби ми мали змогу оперувати їх на гострій фазі", - сказав він.

Дербак також зазначив проблему логістики і транспортування поранених із передової.

"Через відсутність налаштованої логістики втрачається дорогоцінний час. Це дійсно гостра проблема. В Україні є багато клінік, які готові допомагати військовим у гострій фазі травм. Є фахівці, які мають навички, можливості й фінансові ресурси для безкоштовної допомоги, але вони фізично не мають доступу до пацієнтів на ранніх етапах", - сказав він.