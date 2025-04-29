Релокована з Київської області клініка пластичної хірургії відкриється на Закарпатті

Релокована з Київської області клініка пластичної хірургії Lita Plus відкриє клініку пластичної хірургії у Закарпатській області, релокує її з Київської області, повідомив засновник клініки Lita Plus Сергій Дербак.

"Ми перевезли клініку в Ужгород разом із обладнанням і колективом, а це 35 людей. Наша клініка була розташована в Ірпені, і вона була повністю зруйнована під час бойових дій, тому у нас просто не залишилося де оперувати", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Дербак зазначив, що після руйнування агресором клініки у Київській області "рішення будувати клініку в Ужгороді було закономірним".

"Ми побачили ще один важливий фактор — логістику для пацієнтів. Я провів статистику: 80% наших пацієнтів сьогодні приїжджають із-за кордону. Це українці, які виїхали під час війни, але повертаються в Україну для отримання медичних послуг. Саме тому для Закарпаття як регіону медичні послуги залишатимуться дуже актуальними. І тому ми вирішили: ми будемо будуватися тут", - сказав він.

Дербак зазначив, що проект клініки буде складається з двох корпусів – хірургічного та стаціонару.

"Один корпус — це повністю новий хірургічний центр площею 1000 кв.м, обладнаний, зокрема, і власним бункером — із усіма необхідними елементами безпеки, які, на жаль, були дуже потрібні в Бучі. В новій клініці вже враховані всі ці ризики. Можливо, це наслідок травматичного досвіду, але я більше не хочу переживати подібне. Другий корпус — реконструкція існуючої будівлі під стаціонар", - сказав він.

Дербак зазначив, що "хірургічний корпус спроєктований за найвищими стандартами: там можна буде проводити навіть операції на відкритому серці — з відповідною вентиляцією, стерилізацією повітря та усіма медичними вимогами".

Наступною чергою розвитку проєкту стане відкриття великого бальнеологічного відділення.

"Ми вже провели дві свердловини — на глибину 1200 і 800 метрів — і маємо термальну родонову воду, яка ідеально підходить для лікування рубців. Після війни ми плануємо працювати як спеціалізована клініка пластичної хірургії для пацієнтів із рубцевими деформаціями. Крім того, ми створимо реабілітаційний центр для військових: поєднуватимемо хірургічну допомогу, бальнеологічне лікування, фізичну реабілітацію після травм, операцій, опіків і контрактур", - сказав він.