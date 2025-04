Хірурги з Канади та США в ході 5-ї місії Face the Future Ukraine реконструювали обличчя 26 пораненим українцям

Хірурги з Канади та США разом з українськими лікарями в ході п’ятої місії Face the Future Ukraine в Івано-Франківську провели реконструктивні операції обличчя 26 українцям: військовим, ветеранам та цивільним, які зазнали мінно-вибухових поранень під час війни.

Як повідомляє місія, яку організовують Face the Future Foundation, Still Strong, Razom for Ukraine та БФ "Пацієнти України", медики провели, зокрема, операції з реконструкції носів, встановлення індивідуальних імплантів замість знищених кісток черепа, підготовлення орбіт ока до протезування та реконструкції щелеп.

Під час місії медики Face the Future Ukraine зробили 83 хірургічних втручання.

Цього разу наймолодшим пацієнтом місії став 21-річний Роман, який став до війська у 18 років. Під час боїв на Курщині поруч із його позицією розірвалося чотири авіабомби. Роман отримав 20 осколкових поранень, уламки у голові, що роздробили кістки чола, дивом не зачепивши мозок, та перелом тазу. Через уламки, які знищили лобні кістки, поранення на голові хлопця довго не загоювалося, мозок більше не був захищений кістками, а на їхньому місці утворився великий прогин.

Команда місії Face the Future Ukraine встановила на місце знищених лобних кісток індивідуальний імплант з титану, який захистив мозок хлопця від ушкоджень та вирівняв чоло. Окрім імпланту пересаджено сполучну тканину, аби титан не пошкоджував шкіру. Втручання тривало чотири години та дозволила захистити мозок від інфекцій, які знаходяться в носі і пазусі.

Всього за п’ять місій Face the Future Ukraine прооперували 160 пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями. Деякі з пацієнтів потребують багатоетапних втручань, тому їх оперують під час різних місій.

Наступну місію Face the Future Ukraine заплановано на осінь.

Проєкт Face the Future Foundation створено співпраці з такими організаціями як Face The Future Foundation, Razom for Ukraine, Still Strong у партнерстві з БФ "Пацієнти України", проєктом "Реабілітація травм війни", Українською асоціацією ендоскопічної хірургії голови та шиї, Івано-Франківської ОКЛ, Healing The Children North East East, Umana за підтримки Посольства Швейцарії в Україні, компанії "Метінвест", Nova Ukraine, Materialise, Yellow Blue Force Foundation, Transmed, Medtronic.