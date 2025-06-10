Інтерфакс-Україна
Події
01:20 10.06.2025

Warner Bros. Discovery розділиться на дві компанії із самостійним лістингом

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Американська Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) розділиться на дві компанії із самостійним лістингом, щоб "максимально повно розкрити потенціал бізнесу", йдеться у прес-релізі WBD.

Як наголошують в повідомленні WBD, одна з нових компаній об'єднає її стримінгові активи і студію (Streaming & Studios), друга - кабельні канали (Global Networks).

До напряму Streaming & Studios, зокрема, увійдуть Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO і HBO Max, а також їхні бібліотеки фільмів і телепроєктів.

У складі Global Networks опиняться спортивні та новинні телевізійні бренди, включно з CNN і TNT Sports, а також канал Discovery, сервіс Discovery+, і низка європейських каналів.

Нинішній президент і CEO WBD Девід Заслав очолить напрям Streaming & Studios, а керівником другої компанії буде Гуннар Віденфельс, який є головним фінансовим директором WBD. Обидва залишаться на нинішніх посадах до завершення поділу WBD.

Компанія планує завершити поділ операцій до середини 2026 року.

Дочірні компанії WBD, включно з Discovery Communications, WarnerMedia, WarnerMedia Holdings та Historic TW Inc., мають намір викупити основну частину своїх боргових зобов'язань на загальну суму $14,6 млрд, ідеться у пресрелізі.

Викуп паперів фінансуватимуть за рахунок бридж-кредиту від JPMorgan, який WBD розраховує рефінансувати до моменту поділу операцій.

"Обидві нові компанії матимуть чіткий маршрут для зниження боргового навантаження", - зазначають у WBD.

За умовами угоди, Global Networks збереже за собою частку в 20% у Streaming & Studios, яку надалі зможе монетизувати.

Акції WBD додають у ціні 8,5% під час попередніх торгів у понеділок. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 7,1%.

Джерело: https://www.wbd.com/news/warner-bros-discovery-separate-two-leading-media-companies

Теги: #операції #поділ #медіакомпанія #сша

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