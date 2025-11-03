Інтерфакс-Україна
Медицина
09:14 03.11.2025

Хірурги з Канади та США в ході 6-ї місії Face the Future Ukraine реконструювали обличчя 32 пораненим українцям

Фото: Пацієнти України

Хірурги з Канади та США разом з українськими лікарями в ході шостої місії Face the Future Ukraine в Івано-Франківську провели реконструктивні операції обличчя 32 українцям: військовим, ветеранам та цивільним, які зазнали мінно-вибухових поранень під час війни.

Як повідомляє місія, яку організовують Face the Future Foundation, Still Strong, Razom for Ukraine та БФ "Пацієнти України", цього разу в Україну завітала команда з 18 медиків — це хірурги, анестезіологи та медичні сестри.

Медики провели загалом 72 хірургічні втручання, зокрема, складні операції з відновлення носів, щелеп, очниць і кісток черепа, застосовуючи індивідуальні 3D-імпланти та сучасні методики реконструктивної хірургії.

Окрім операцій, вони провели навчання для українських лікарів, щоб передати сучасні методики лікування і зробити їх доступними в українських лікарнях.

Одним із пацієнтів місії став 39-річний Роман — військовий, який отримав тяжке поранення у липні цього року, прикриваючи своїх побратимів під час виходу з оточення. Під час обстрілу осколок від снаряда влучив у його шолом, рикошетом відбився та потрапив у око, розтрощивши очницю. Внаслідок травми Роман втратив око, а уламок, що застряг поблизу очниці, заважав проводити МРТ-обстеження. Міжнародна команда хірургів успішно вилучила уламок і встановила індивідуальний титановий імплант, який відновив структуру очниці.

Впродовж шости місій команда прооперувала 188 поранених українців. "Деякі з пацієнтів потребують багатоетапних втручань, тому оперуються у нас вже не вперше. Це рідкісні операції для України, щороку ми переймаємо унікальні закордонні практики та продовжуємо застосовувати їх в Україні", — повідомила координаторка місії з українського боку Наталія Комашко.

