Кремль добре обізнаний із можливостями ГУР, спецслужби РФ ставляться до української розвідки з професійною повагою - військовий аналітик

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За три роки від початку повномасштабного вторгнення росії ГУР МО України провело десятки безпрецедентних спецоперацій як у глибокому тилу ворога, так і за кордоном — від Африки до Сибіру, про це йдеться у статті онлайн-видання EuroMaidan Press.

Зазначається, що окремі операції завершилися ліквідацією російських військових командирів високого рангу. Ці дії засвідчили неспроможність російських спецслужб протистояти поширенню української розвідувально-диверсійної активності на території країни-агресора.

Українські спеціальні операції мають не лише тактичний, а й стратегічний вимір — демонстрацію вразливості системи безпеки РФ, підрив довіри до військово-політичного керівництва Росії, а також передачу сигналу вищому кремлівському керівництву щодо досяжності будь-яких об'єктів на території країни-агресора.

На переконання низки міжнародних експертів, ці операції також спростовують один з найпоширеніших страхів, який домінував на Заході з 2022 року — побоювання, що українські удари по території РФ, зокрема в Москві, обов’язково спровокують масштабну ескалацію.

“Кремль добре обізнаний із можливостями ГУР. Спецслужби рф ставляться до української розвідки з професійною повагою, попри ідеологічну ворожість,” — зазначив британський військовий аналітик Марк Галеотті.

За оцінками міжнародної аналітичної спільноти, діяльність ГУР МО України стала одним з ключових факторів, що формує оперативну невизначеність для ворога.

“Москва більше не сприймається як недоторканна. Вона дедалі менше виглядає як глобальний центр сили — і дедалі більше як постійна ціль для дронових ударів Києва,” — наголошує генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раян.