14:05 31.10.2025

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Сили Служби безпеки України від початку цього року вразили у тилу ворога низку об’єктів нафтовидобутку й нафтопереробки, що призвело до дефіциту нафтопродуктів РФ; крім того, знищено 48% ворожого ЗРПК "Панцир", який активно протидіє українським далекобійним дронам, заявив глава СБУ Василь Малюк.

"У нас є діпстрайки, робота в глибокому тилу за рахунок БпЛА. Йдеться про відстань 130 км плюс. Також варто підкреслити, що на виконання завдань Верховного головнокомандувача - президента України ми жалимо саме законні цілі – нафтовидобуток, нафтопереробка. Це 90% бюджету оборони РФ", - сказав Малюк під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

За його словами, від початку цього року було майже 160 успішних ударів у тилу ворога по об’єктах нафтовидобутку і нафтопереробки.

"Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, то це 20 об’єктів. Серед них – шість НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази і дев’ять нафтоперекачувальних станцій", - уточнив Малюк.

За його словами, це призвело до дефіциту понад 20% на російському ринку нафтопродуктів, до простоює 37% нафтопереробних потужностей, а також до дефіциту в 57 регіонах РФ відповідних нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року.

Малюк не анонсував подальші плані СБУ щодо дій у тилу ворога, але зазначив, що Служба не зупиняється в цього напрямі. "Не буду із зрозумілих причин давати якісь деталі того, що ми плануємо", - сказав він.

Малюк додав: "Є багато нових поглядів, свіжих підходів в цій роботі (діпстрайків). Це й нові засоби, і нові бойові частини, нові способи та засоби зв’язку.

Глава СБУ визнав, що у ворога дуже сильна протиповітряна оборона. "І найкраще по наших далекобійних безпілотниках працює їх "Панцир". Так от, від початку 2025 року по сьогоднішній день ми знищили 48% ворожих "Панцирів", - наголосив Малюк.

Теги: #операції #сбу

