Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

Президент України Володимир Зеленський у середу, 30 липня, заслухав доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова щодо деяких операцій.

Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР – щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Окрім того, він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Президент подякував за протидію російським агентам і диверсантам.

"Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку", - зазначив Зеленський.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на покровському та інших напрямках у Донецькій, Харківській, Сумській областях, а також на південних напрямках.