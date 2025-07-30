Інтерфакс-Україна
Події
20:37 30.07.2025

Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

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Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

Президент України Володимир Зеленський у середу, 30 липня, заслухав доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова щодо деяких операцій.

Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР – щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Окрім того, він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Президент подякував за протидію російським агентам і диверсантам.

"Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку", - зазначив Зеленський.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на покровському та інших напрямках у Донецькій, Харківській, Сумській областях, а також на південних напрямках.

 

Теги: #операції #зеленський #доповідь

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