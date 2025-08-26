19:21 26.08.2025
Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський
Україна буде продовжувати свої активні операції, ворог не залишає інших варіантів, повідомив президент України за результатами сьогоднішніх нарад.
"Сьогодні були військові доповіді, також Василь Малюк - голова служби безпеки України, українські активні операції, захисні наші операції. Ми будемо все це продовжувати. Інших варіантів ворог не залишає", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.
Окрім того, президент провів нараду з дипломатичною командою: Міністерства закордонних справ і Офісу президента.
Зеленський повідомив про підготовку нових контактів з лідерами країн-партнерів.
"Ми очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - зауважив він.