Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Україна буде продовжувати свої активні операції, ворог не залишає інших варіантів, повідомив президент України за результатами сьогоднішніх нарад.

"Сьогодні були військові доповіді, також Василь Малюк - голова служби безпеки України, українські активні операції, захисні наші операції. Ми будемо все це продовжувати. Інших варіантів ворог не залишає", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Окрім того, президент провів нараду з дипломатичною командою: Міністерства закордонних справ і Офісу президента.

Зеленський повідомив про підготовку нових контактів з лідерами країн-партнерів.

"Ми очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - зауважив він.