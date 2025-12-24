Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї - ЗМІ

Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї, повідомило видання Yonhap.

Керівник групи північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї розповів, що двоє полонених з КНДР віком близько 20 років у жовтні написали листа, в якому висловили бажання потрапити до Південної Кореї, передає Yonhap.

Лист доставили на початку грудня через південнокорейського продюсера документальних фільмів, який побував у таборі для військовополонених поблизу Києва. Зокрема, у ньому полонені кажуть, що вважають жителів Південної Кореї своїми братами.

За оцінками розвідслужб Південної Кореї, з жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 10 тисяч своїх військових до України для підтримки російських військ.

У січні Сили оборони взяли в полон перших двох солдатів КНДР. Президент України Володимир Зеленський висловив готовність передати їх лідерові КНДР Кім Чен Ину.