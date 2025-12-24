Інтерфакс-Україна
Події
20:57 24.12.2025

Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї - ЗМІ

1 хв читати

Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї, повідомило видання Yonhap.

Керівник групи північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї розповів, що двоє полонених з КНДР віком близько 20 років у жовтні написали листа, в якому висловили бажання потрапити до Південної Кореї, передає Yonhap.

Лист доставили на початку грудня через південнокорейського продюсера документальних фільмів, який побував у таборі для військовополонених поблизу Києва. Зокрема, у ньому полонені кажуть, що вважають жителів Південної Кореї своїми братами.

За оцінками розвідслужб Південної Кореї, з жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 10 тисяч своїх військових до України для підтримки російських військ.

У січні Сили оборони взяли в полон перших двох солдатів КНДР. Президент України Володимир Зеленський висловив готовність передати їх лідерові КНДР Кім Чен Ину.

 

Теги: #кндр #полонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 20.12.2025
Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

21:59 19.12.2025
Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

16:09 18.12.2025
Рада гарантувала додаткову відпустку звільненим з полону військовим

Рада гарантувала додаткову відпустку звільненим з полону військовим

21:10 08.12.2025
Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

13:26 03.12.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

08:15 29.11.2025
Беца закликала МКЧХ посилити доступ до українських військовополонених та реагування на воєнні злочини РФ

Беца закликала МКЧХ посилити доступ до українських військовополонених та реагування на воєнні злочини РФ

18:14 27.11.2025
У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, що потрапили у полон, - Офіс генпрокурора

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, що потрапили у полон, - Офіс генпрокурора

11:41 24.11.2025
Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

22:33 18.11.2025
Розвідка підтверджує 62 випадки, коли українські полонені перейшли на сторону противника – генерал Усов

Розвідка підтверджує 62 випадки, коли українські полонені перейшли на сторону противника – генерал Усов

18:14 18.11.2025
Коордштаб: В українському полоні 16% - громадяни України

Коордштаб: В українському полоні 16% - громадяни України

ВАЖЛИВЕ

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

ОСТАННЄ

Двоє літніх людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини – прокуратура

Ввечері ворог знову бив по критичній інфраструктурі Харкова, постраждала одна людина

На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА