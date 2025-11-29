Беца закликала МКЧХ посилити доступ до українських військовополонених та реагування на воєнні злочини РФ

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час зустрічі з главою Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Хуан-Педро Шерером наголосила на необхідності належного реагування міжнародних організацій на грубі порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права та посилення доступу до українських військовополонених.

"Закликаю МКЧХ використати всі наявні механізми для забезпечення безперешкодного доступу до утримуваних РФ українських військовополонених, припинення практики страт, катувань та нелюдського поводження з українськими воїнами, а також для посилення міжнародного реагування на воєнні злочини Росії", – наголосила Мар’яна Беца.

Заступниця міністра також подякувала МКЧХ за зусилля, спрямовані на подолання негативних гуманітарних наслідків щоденних цілеспрямованих обстрілів Росією цивільної та критичної інфраструктури України, та закликала до подальшого розширення діяльності Комітету, зокрема у прифронтових районах.

Фото з архіву.