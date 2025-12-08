Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

У плані, який складається з 20 пунктів, є питання повернення українських дітей, яких викрала РФ, а також обміну всіх полонених, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Питання болючі, сенсативні для американців, так само для нас. Це наші діти, напевно, для нас це ще ближче, безумовно. Але для американців також це важливо. І тому в плані з 20 пунктів питання повернення дітей, як і обмін всіх наших полонених, ці питання є", - сказав Зеленський відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Радник президента з комунікації Дмитро Литвин уточнив, що по обмінах перемовини відбуваються на рівні Координаційного штабу.

"На рівні переговорників теж про це йшлося. В усіх українських драфтах є пункт про "всіх на всіх"", - додав він.