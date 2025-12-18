Інтерфакс-Україна
16:09 18.12.2025

Рада гарантувала додаткову відпустку звільненим з полону військовим

Верховна Рада України гарантувала звільненим з полону військовослужбовцям додаткову 90-денну відпустку.

Відповідний законопроєкт №14092 про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям ухвалили у цілому 258 народних депутатів на пленарному засіданні у четвер.

Згідно із законом військовослужбовцям після звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини зі збереженням грошового забезпечення.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Руслан Стефанчук за дорученням парламенту одразу підписав закон, щоб негайно відправити його на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Теги: #звільнені #відпустка #полонені

