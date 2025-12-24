Інтерфакс-Україна
Події
17:21 24.12.2025

Зеленський: Напередодні Різдва "рускіє" вкотре показали, хто вони насправді, так б’ють безбожники

Напередодні Різдва "рускіє" вкотре показали, хто вони насправді, завдавши масованих обстрілів, так б’ють безбожники і чинять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Напередодні Різдва "рускіє" вкотре показали, хто вони насправді. Масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, "кинджали" – все було. Так б’ють безбожники. Так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським", - сказав Зеленський у привітанні з Різдвом Христовим.

Але, президент наголосив, що українці тримаються і підтримують одне одного. І ми молимося, щоб всі, хто знаходиться на фронті, повернулися живими. Щоб всі – хто в полоні, повернулися додому.

"За всіх наших загиблих героїв, які захистили Україну ціною життя. За всіх, кого Росія загнала в окупацію і кого змусила поїхати. Кому важко, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна", - додав Зеленський.

Він додав, що сьогодні ми пліч-о-пліч, і "не загубимося в темряві, наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, ми обіймемо й зігріємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, міцно обіймемо своїх рідних і, звісно, згадаємо – згадаємо всіх своїх".

За словами глави держави, у зла немає жодних шансів доти, допоки всередині нас живе людина всередині нас, допоки не згасла віра і сильне людське бажання жити. Він зауважив, що зайвий доказ цьому – діти, які в ці дні збираються разом, переодягаються в різні вбрання і йдуть сповіщати людей про радісну новину: народження Сина Божого.

"І так само, як колись, ми відкриваємо свої двері і відкриваємо свої серця і ми бережемо ці свої традиції, і так само, як колись, усі разом співаємо свої колядки. І це так важливо й цінно, що все це збереглося, не зникло, не стерлось, не забулось, і продовжується, і живе. І поки так відбувається, доти не зникли ми, доти життя перемагатиме, доти бережеться Україна", - наголосив Зеленський.

Теги: #різдво #зеленський

