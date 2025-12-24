Інтерфакс-Україна
Події
10:55 24.12.2025

Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

1 хв читати
Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Відсоток влучань ракет "Нептун" українського виробництва став дуже високим, також покращився відповідний показник у ракет "Фламінго", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відсоток влучань "Нептунів" став дуже хороший. Був хороший, став дуже хороший. Відсоток "Фламінго" зараз покращився. Було останнє використання, було, що 5 ракет вони використали: одна зруйнувала ціль, 4 збило російське ППО", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Президент зазначив, що ракета "Рута" – "хороша", було вдале застосування, але їх поки що малочисельне.

"І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно", - додав Зеленський.

Теги: #нептун #зеленський #влучання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 24.12.2025
Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

10:31 24.12.2025
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

10:28 24.12.2025
Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

10:26 24.12.2025
Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

10:22 24.12.2025
США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

10:20 24.12.2025
Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

10:19 24.12.2025
Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

10:16 24.12.2025
Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

10:15 24.12.2025
Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

10:11 24.12.2025
Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

Окупанти завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, одна людина загинула – мер

ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

14 полк СБС реорганізовано у 1 Окремий центр БпС

Порошенко передав військовим велику партію енергообладнання – генератори і зарядні станції

В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

Аварійні відключення застосовано в кількох регіонах – "Укренерго"

Плями в морі біля узбережжя Одеси утворилися від витоку соняшникової олії - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА