Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Відсоток влучань ракет "Нептун" українського виробництва став дуже високим, також покращився відповідний показник у ракет "Фламінго", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відсоток влучань "Нептунів" став дуже хороший. Був хороший, став дуже хороший. Відсоток "Фламінго" зараз покращився. Було останнє використання, було, що 5 ракет вони використали: одна зруйнувала ціль, 4 збило російське ППО", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Президент зазначив, що ракета "Рута" – "хороша", було вдале застосування, але їх поки що малочисельне.

"І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно", - додав Зеленський.