Зеленський: Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України продовжує результативні спеціальні операції проти Росії, зокрема далекобійні, які проводяться на її території.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні за результатами доповіді голови СБУ Василя Малюка.

"Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді", — наголосив глава держави.

За словами президента, протягом тижня СБУ також провела реалізації всередині країни проти осіб, що шкодили обороноздатності держави. Зокрема, викрито серйозного російського агента у Повітряних силах, а також колишнього посадовця Міністерства оборони, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для ЗСУ.

Зеленський підкреслив, що кожен, хто має обов’язок захищати державу, має демонструвати реальні результати.

"Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей, — усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу", — зазначив президент.