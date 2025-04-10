Інтерфакс-Україна

Медицина

18:14 10.04.2025

Медичні бригади MSF в 2024 році провели більше тисячі операцій пацієнтам на прифронтових територіях

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Медичні бригади MSF в 2024 році провели більше тисячі операцій пацієнтам на прифронтових територіях
Фото: Олександр Глядєлов, «Лікарі без кордонів» (MSF)

Медичні бригади міжнародної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) в 2024 році провели 1149 операцій пацієнтам на прифронтових територіях, надали підтримку 435 пацієнтам у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у MSF, наразі медичні бригади організації продовжують надавати медичну допомогу українцям, які страждають від війни.

У Донецькій області команди MSF, зокрема, надають допомогу пацієнтам, які не мали можливості отримати її через постійні обстріли. Так днями в одній з лікарень поблизу лінії фронту медики прооперували пацієнта з занедбаною гангреною Фурньє, який через обстріли не міг отримати допомогу раніше.

"Такі пацієнти з занедбаними хворобами, звичайне явище у цій лікарні. Вона найближча до лінії східного фронту і надає вторинну медичну допомогу. Медичний заклад, розташований на перетині трьох областей, де ведуться активні бойові дії, і звідки йде великий потік людей, які звертаються по медичну допомогу", - розказали у MSF.

Медики MSF підтримують відділення невідкладної допомоги та операційну, хірургічна команда надає швидку допомогу пацієнтам, які потребують обстеження висококваліфікованими хірургами в лікарнях, розташованих подалі від лінії фронту.

"Сюди приїжджають люди з прифронтових населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де обстріли не припиняються ні на день. Пацієнти часто не мають доступу до ліків та медичної допомоги, продуктів харчування та засобів гігієни, проводячи більшу частину часу, переховуючись у підвалах своїх будинків", - розказали в MSF.

В організації зазначили, що найбільш інтенсивні бойові дії тривають на Донеччині, де лінія фронту залишається нестабільною і швидко рухається, найгарячіші точки знаходяться поблизу Покровська, Курахового та Часового Яру.

"Лікарні в цих районах були змушені евакуювати свій медичний персонал і обладнання, через що мешканці змушені долати великі відстані, щоб дістатися до найближчого медичного закладу. Як наслідок, багато людей відкладають звернення до лікаря, і їхній стан погіршується", - розказали у MSF.

Хірург, менеджер з медичної діяльності MSF Хассан Ель-Кафарн зазначає, що "люди мають обмежений доступ до медичної допомоги, і ми бачимо, як це на них впливає. Багато пацієнтів із загостренням неінфекційних захворювань: гіпертонічний криз, інсульти, запущені хірургічні захворювання".

Крім того, медики MSF на прифронтових територіях стикаються з пацієнтами з пораненнями, пов'язаними з війною, які отримують травми від обстрілів, наземних мін, вибухів бомб та осколків.

"Ці люди часто мають множинні травми різних частин тіла, зокрема, травми голови, проникаючі поранення живота та грудної клітки, травми м'яких тканин. Багато пацієнтів, яких ми приймаємо, мають відкриті переломи. Ми маємо справу з інфікованими ранами. Пацієнти тривалий час не могли отримати допомогу і потрапляють до нас на пізніх стадіях сепсису. За останній місяць ми прооперували сімох пацієнтів із септичними ускладненнями", - пояснив Хассан.

Теги: #операції #лікарі_без_кордонів #прифронтові_території

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