Інтерфакс-Україна
Події
16:31 13.11.2025

Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах

1 хв читати
Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів у четвер виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях "Укренерго" та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що виділене фінансування буде спрямоване на п’ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.

Теги: #прифронтові_території

