Інтерфакс-Україна
Події
16:04 09.10.2025

Ворог продовжує удари по транспортній інфраструктурі з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями - "Укрзалізниця"

1 хв читати
Ворог продовжує удари по транспортній інфраструктурі з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями - "Укрзалізниця"
Фото: https://www.facebook.com/

Російські війська продовжують завдавати ударів по транспортній інфраструктурі з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, Сумщиною та Чернігівщиною, зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні", - написав Перцовський у Facebook.

За його словами, пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

"Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери. Дякую за оперативність та включеність ", - додав голова правління.

"Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах "Укрзализниці", наголосив Перцовський.

Як повідомлялось, через чергову атаку російських військ на залізничну інфраструктуру "Укрзалізниця" організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами.

Теги: #укрзалізниця #прифронтові_території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 09.10.2025
Інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності – "Укрзалізниця"

Інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності – "Укрзалізниця"

18:09 08.10.2025
Рух поїздів на ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, частина поїздів прямує об’їзними маршрутами – УЗ

Рух поїздів на ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, частина поїздів прямує об’їзними маршрутами – УЗ

13:06 07.10.2025
Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

18:14 05.10.2025
Кабмін ввів у наглядову раду УЗ колишню єврокомісарку Беньковську та ексочільника ДФС Мокляка

Кабмін ввів у наглядову раду УЗ колишню єврокомісарку Беньковську та ексочільника ДФС Мокляка

16:18 05.10.2025
Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

16:44 04.10.2025
З 10 жовтня курсуватиме щоденний поїзд за Київ – Бухарест

З 10 жовтня курсуватиме щоденний поїзд за Київ – Бухарест

14:26 04.10.2025
Серед постраждалих внаслідок удару по Шостці є 3 дітей – голова правління Укрзалізниці

Серед постраждалих внаслідок удару по Шостці є 3 дітей – голова правління Укрзалізниці

10:58 04.10.2025
Відповідальні за прифронтові області заступники голів будуть у всіх міністерствах і 4 відомствах – прем'єр

Відповідальні за прифронтові області заступники голів будуть у всіх міністерствах і 4 відомствах – прем'єр

14:18 02.10.2025
Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" відновлено

Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" відновлено

13:08 02.10.2025
Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

ВАЖЛИВЕ

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість поранених у Слов'янську зросла до семи людей

Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState

Латвія претендує на провідну роль у розробленні військових безпілотників у ЄС

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

Бабіш у розмові із Зеленським висловив підтримку Україні

Президент і прем’єр Фінляндії укладуть із Трампом угоду про криголами

Для забезпечення сполучення з прифронтовими областями залучено резервний транспорт і автобуси – Сумська ОВА

Водій комунального підприємства загинув, ще троє комунальників поранено через ворожу атаку в Херсоні

ФСЄ оголосив конкурс грантів на відбудову громад Сумщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА