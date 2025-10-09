Ворог продовжує удари по транспортній інфраструктурі з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями - "Укрзалізниця"

Фото: https://www.facebook.com/

Російські війська продовжують завдавати ударів по транспортній інфраструктурі з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, Сумщиною та Чернігівщиною, зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні", - написав Перцовський у Facebook.

За його словами, пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

"Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери. Дякую за оперативність та включеність ", - додав голова правління.

"Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах "Укрзализниці", наголосив Перцовський.

Як повідомлялось, через чергову атаку російських військ на залізничну інфраструктуру "Укрзалізниця" організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами.