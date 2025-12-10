Інтерфакс-Україна
Події
21:44 10.12.2025

План розвитку залізниці на 2026р включає держзамовлення на перевезення та Wi-Fi у спальних потягах - Мінрозвитку

Основні плани розвитку залізничного транспорту передбачають впровадження у 2026 році механізму державного замовлення на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні, що включає компенсації різниці між економічно обґрунтованою собівартістю перевезень і державними тарифами, йдеться у повідомленні міністерства розвитку громад та територій.

"Це рішення (держзамовлення на пасажирські перевезення-ІФ-У) є перехідним кроком до впровадження майбутньої системи PSO (зобов'язання щодо надання публічних послуг) відповідно до європейських стандартів", - йдеться у пресрелізі міністерства у середу.

Згідно з ним у 2026 році очікується постачання 60 нових вагонів, законтрактованих у 2025 році, а також підписання нового замовлення та масштабування втричі програми закупівлі малої техніки для колійників та енергетиків, зокрема, у 2026–2028 роках "Укрзалізниця" отримає ще понад 9 тис. одиниць техніки, що дозволить повністю забезпечити потреби колійного господарства всієї мережі.

Серед інших пунктів на 2026 рік передбачено модернізацію рухомого складу та встановлення Wi-Fi у спальних потягах, впровадження 30 підзаконних актів в рамках законопроєкту про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту.

У Мінрозвитку додали, що у 2026 році також продовжиться реалізація будівництва євроколії на напрямку Скнилів – Мостиська-ІІ, що з’єднає Львів із європейською залізничною мережею. Зокрема, за підтримки ЄС у межах програми Connecting Europe Facility, Україна вже отримала EUR73,5 млн на цей проєкт.

Як повідомлялось, АТ" Укрзалізниця" у січні-вересні 2025 року зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році – до 66,03 млрд, отримала чистий збиток 7,32 млрд грн проти чистого прибутку 1,66 млрд грн за січень-вересень 2024 року.

Дохід від пасажирських перевезень збільшився на 11% – до 9,5 млрд грн, проте дохід вантажних та поштових перевезень скоротився на 19% – до 50,1 млрд грн, дохід від інших послуг – на 14,7%, до 6,36 млрд грн.

 

