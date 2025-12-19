Інтерфакс-Україна
Події
10:54 19.12.2025

Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

Внаслідок ворожої нічної атаки в Одесі поранено працівницю АТ "Укрзалізниця" та пошкоджено пост на одній із станцій "УЗ", повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Нашу колегу відразу доставили до лікарні, колеги поруч. Поранення некритичне, але роблять операцію",- написав Перцовський на Facebook-сторінці у пʼятницю.

За його словами, попри обстріл рух в одеському вузлі забезпечено.

"Ми ж зробимо зі свого боку все можливе для її якнайшвидшого відновлення",- додав голова правління.

Як повідомлялося, в Одесі внаслідок масованого удару окупантів пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, знеструмлено один із найбільших житлових масивів міста, є постраждала та пошкодження житла.

