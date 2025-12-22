Аварія вантажного поїзда спричинила аварію пасажирського в Житомирській області і затримки в русі – Укрзалізниця

Вантажний поїзд зійшов з рейок поблизу Коростеня, спричинивше екстрене гальмування і схід з рейок локомотива пасажирського поїзда, повідомила Укрзалізниця в понеділок вранці.

"Неподалік Коростеня - схід вантажного поїзда. Причини уточнюються. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані, поруч наші колеги", - сказано в повідомленні стосовно ававрія вантажного поїзда.

"Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив. Серед пасажирів - без травмованих (одна пасажирка, втім, має поріз склом - допомогу надано по місцю)", - повідомляє Укрзалізниця.

Відтак, за інформацією компанії поїзд 45/46 Харків-Ужгород буде рухатися із суттєвою затримкою; його відвели на сусідню станцію та перенаправлили об'їзним маршрутом. Також ситуація вплине на рух наступних поїздів, які перенаправлено через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин.

Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;

92 Львів - Київ;

30 Ужгород - Київ;

8/150 Чернівці - Київ;

52 Перемишль - Київ;

68/20 Варшава, Холм - Київ;

108 Солотвино - Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ, як виняток, пропустять через Житомир. Його затримка буде дещо меншою.

"По станції Шепетівка організовуємо пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня - і аналогічно в зворотному напрямку", - повідомила Укрзалізниця.

Розпочато відновлювальні роботи. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди. Представники компанії спільно з правоохоронними органами вивчають всі обставини події. Деталі буде повідомлено додатково.