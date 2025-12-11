Інтерфакс-Україна
15:07 11.12.2025

Керівник підприємства підозрюється у заволодінні 2,5 млн грн "Укрзалізниці" на постачанні запчастин для локомотивів

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили керівнику товариства про підозру у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі запчастини для локомотивів, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, у 2023 році підозрюваний, діючи за попередньою змовою з посадовими особами кількох комерційних структур, організував злочинну схему із закупівлі запасних частин для потреб АТ "Укрзалізниця", - йдеться у повідомленні на сайті відомстві у четвер.

З цією метою підконтрольне йому підприємство взяло участь у закупівлі, що проводилась філією АТ "Укрзалізниця" — ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" за спрощеною процедурою. Задля перемоги підприємство у своїй тендерній пропозиції вказало недостовірні відомості про наявність потрібних запчастин та досвід виконання аналогічних замовлень.

"Після перемоги у тендері було організовано ланцюг постачання продукції через пов’язані підприємства із багаторазовим штучним завищенням вартості. Так, у виробника запчастини купували за 50 тис. грн за одиницю, потім у підконтрольного посередника за 90 тис. грн за одиницю, і вже безпосередньо замовнику запчастина продавалася за 117,5 тис. грн за одиницю", - зазначається у повідомленні.

За результатами судово-економічної експертизи встановлено, що філії АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на понад 2,5 млн грн.

Наразі директору підприємства-переможця тендеру повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для притягнення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.

