Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

Фото: НБУ

Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4 тис. грн після сплати податків, тоді як всі інші вчителі – 2 тис. грн, таке рішення ухвалив уряд на своєму засіданні, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у неділю.

"Вже з вересня нараховуємо доплату всім вчителям по країні – 2 тис. грн і подвійну доплату для вчителів на прифронтових територіях – 4 тис. грн", – сказала вона у відео, яке розмістила в соцмережах.

Згідно з пресрелізом на урядовому порталі, це рішення стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року, зазначається у релізі.

Свириденко також нагадала, що у бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.