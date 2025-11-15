Ніхто з вчителів не буде звільнений при збільшенні навантаження і переукладанні строкових договорів - Бабак

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що при збільшенні тижневого навантаження і переукладанні строкових договорів ніхто з вчителів не буде звільнений.

"Давайте розберемося з навантаженням вчителів і зарплатою…. Станом на 2025 рік, у закладах загальної середньої освіти всього є 315 819 ставки вчителя, але фактично на них працює 271 891 педагог. Тобто 43 928 ставки – вільні і перекриваються сумісництвом (більшість) або не перекриваються і є вакансіями. Цей дефіцит – реальність системи, особливо, у сільських школах і прифронтових громадах", - написав Бабак в телеграм-каналі.

На його думку, теоретично, якщо збільшити тижневе навантаження з 18 до 22 годин, можна було б скоротити 57 422 ставки, але оскільки вже сьогодні 43 928 ставки вільні, реальне "скорочення" становило б лише 13 494 ставки.

"Але тут потрібно врахувати наступне – трудові договори. Якщо прочитати запропоновану норму уважно: "До 31 серпня 2026 року керівники… зобовʼязані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їхньою згодою) трудові договори строком 1-5 років без проведення конкурсу". Тобто ніхто не буде звільнений. Це норма прямої дії закону", - написав голова комітету.

Також він зауважив, що якщо все ж вдасться реалізувати норму про три мінімальні зарплати, але частина педагогів залишиться з поточним – у 18 годин, а не отримає повну ставку у 22 години, то навіть у такому випадку зарплата вчителя буде вищою, ніж зараз.

Зокрема, по його розрахункам: для молодого вчителя (без жодних надбавок) зарплата складатиме 16 343 грн на руки (замість 8 200 грн зараз); для досвідченого вчителя (майже з максимальним набором надбавок) - 23 370 грн на руки (замість 17 258 грн зараз); за умов повної ставки (22 години) зарплата буде 19 975 грн та 28 564 грн відповідно.

Як повідомлялося, Профспілка працівників освіти і науки України вважає, що збільшення педагогічного навантаження, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів.

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає за необхідне розпочати діалог між педагогами і владою в Україні щодо чи збільшувати педагогічне навантаження вчителя за умови збільшення заробітної плати.