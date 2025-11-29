Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що вже 17% громад збільшили виплати на заробітні плати вихователям закладів дошкільної освіти.

"Вже 17% громад збільшили виплати на заробітні плати вихователям закладів дошкільної освіти. Чотири громади пішли далі й власними рішеннями підняли оклади, внісши зміни до своїх бюджетів. Це хороший сигнал і гарний приклад для інших громад, щоб такі рішення поширювалися швидше й зрештою охопили всі регіони", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він наголосив, що приємно бачити, що все більше громад розуміють свою відповідальнітсь у цих процесах, адже саме громади, на його думку, найбільше зацікавлені, щоб батьки залишалися у них працювати, і продовжували сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у місцеві бюджети.

"Якщо нам вдасться запровадити оплату праці вчителів на рівні трьох мінімальних зарплат, а наша позиція стала: продовжуємо робити все можливе для цього, це означатиме, що майже 60 млрд грн додатково увійдуть до освітньої субвенції у вигляді зарплат вчителів. Громади автоматично отримають приблизно 6 млрд грн ПДФО, сплаченого саме на їхній території. І ці кошти вони зможуть спрямувати, зокрема, на підвищення заробітних плат вихователям закладів дошкільної освіти", - додав голова комітету.

Як повідомлялося, наприкінці липня голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що через відсутність вчасно прийнятих нормативних актів на виконання закону "Про дошкільну освіту" лише 16% громад скористалися можливістю доплат до зарплати працівникам дитсадків.