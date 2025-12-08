Ощадбанк відкрив перший бізнес-хаб у Києві

Фото: Ощадбанк

Ощадбанк минулого тижня офіційно відкрив у Києві перший в його українській мережі бізнес-хаб "Ощадбізнес" та декларує його як флагманський простір для мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ).

"Український бізнес потребує не лише кредитів, а й середовища, де народжуються ідеї, партнерства та масштабування. Саме тому ми створили Ощадбізнес-хаб, який поєднує фінансування, знання та можливості", – наголосив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

У банку зазначили, що простір також передбачає проведення освітніх заходів і бізнес-подій та має місце для нетворкінгу.

У свою чергу член правління, відповідальна за ММСБ, Наталія Буткова-Вітвіцька зазначила, що хаб працюватиме за принципом "єдиного вікна" та стане майданчиком для консультацій, участі у грантових і партнерських програмах, а також доступу до кредитних продуктів.

"У наступному році банк планує розширити мережу хабів Ощадбізнес, не обмежуючись лише столицею", – зазначила вона без деталізації їх кількості.

Нове відділення розташовано на вулиці Спаській, 26/14 та включає також зону обслуговування преміум-клієнтів.

Ощадбанк є лідером в Україні по кількості відділень – 1142, хоча в третьому кварталі він скоротив свою мережу на п’ять відділень.

За інформацією Ощадбанку, за 2022–2025 роки його кредитний портфель МСБ збільшився утричі. Державні гранти отримали 25 тис. клієнтів банку, близько 1,5 млрд грн підтримки надали міжнародні фінансові організації (МФО). Близько 20% фінансування спрямовано бізнесам у прифронтових регіонах, а половина клієнтів скористалася гарантійними інструментами МФО та уряду.

Як повідомлялося, за жовтень 2025 року кредитний портфель корпоративного сегмента зріс на 2,6%, або на 26,9 млрд грн – до 970,1 млрд грн. Гривневі кредити бізнесу додали 1,7%, або 11,5 млрд грн, досягнувши 689,7 млрд грн, тим часом валютні збільшилися на 4,2%, або на $267 млн – до $6,68 млрд.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня цього року Ощадбанк з загальними активами 485,81 млрд грн був другим за цим показником серед 60 банків України.