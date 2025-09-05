Інтерфакс-Україна
10:28 05.09.2025

Суд захистив історичну садибу на столичному Подолі

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність рішення Київського окружного адміністративного суду, який підтримав збереження історичної садиби за адресою вул. Хорива, 2 в Києві, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Апеляційний суд відхилив позов приватного підприємства "Конвалія-Нерухомість", яка намагалася оскаржити наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Згідно з цим документом, будівлі на вул. Хорива, 2-А, 2-Б та 2-В були внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Суд підтвердив, що комплекс будівель має історичну та культурну цінність, а отже, має бути під захистом держави", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що перемога в суді стала можливою завдяки активній позиції громадської організації "Зелена хвилина", яка ініціювала внесення садиби до реєстру пам’яток. 

"Історія садиби на вулиці Хорива, 2, сягає початку XIX століття, хоча її корені можна простежити ще з XVII ст., коли ця земля належала соратнику Богдана Хмельницького Саві Тупталу. Після великої пожежі на Подолі у 1811 році ділянку було переплановано, а вже у 1830-х роках на її місці збудували новий будинок", - розповіли у відомстві.

В Мінкультури додали, що згодом власники садиби змінювалися, кожен з яких робив свій внесок в її архітектурний вигляд.

"Найбільші зміни відбулися наприкінці XIX століття: у 1887 році архітектор Володимир Ніколаєв звів два флігелі (будинки №2-В та 2-Г), а у 1897-1898 роках за проєктом Олександра Кривошеєва з’явився чотириповерховий прибутковий будинок (№2-А)", - йдеться в повідомленні.

Теги: #садиба #поділ

