Інтерфакс-Україна
Події
09:29 19.05.2025

Музей Авангарду розміститься в маєтку Уварової

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Створений у листопаді 2024 року Музей Авангарду отримав приміщення - історичну садибу графині Уварової (Липська, 16), повідомляє пресслужба КДМА.

"Створення у столиці Музею авангарду – це акт культурного суверенітету й утвердження ідентичності, яку роками намагалися привласнити росіяни. Таким чином ми повертаємо Україну на мапу світового авангарду, а Києву – його роль як одного з головних центрів цієї мистецької течії", -  цитується у релізі слова заступниці голови КДМА Ганни Старостенко.

Музей авангарду, нова філія Музею історії міста Києва, був створений у листопаді 2024 року. За словами Старостенко, 15 травня, напередодні Міжнародного дня музеїв, Київрада підтримала виділення для постійної експозиції Музею Авангарду вільного приміщення в історичній будівлі площею 676,1 кв. м на вул. Липській, 16 (садибі графині Уварової).

Колекція музею вже налічує понад 145 творів, подарованих українськими колекціонерами та митцями. Вона охоплює повний спектр розвитку українського авангарду – з першої половини ХХ століття до робіт сучасних митців. Серед експонатів - роботи таких знаних митців, як Анатоль Петрицький, Вадим Меллер, Олександра Екстер, Олександр Богомазов, а також наших сучасників – Олега Тістола, Марини Скугарєвої, Віктора Сидоренка.

Старостенко додала, що на приміщення на вул. Липській 16 ще у 2017 році укладено охоронний договір № 3543. У межах програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025–2027 роки" передбачено кошти на реставрацію будівлі. Усі роботи із створення нового музейного простору виконуватимуться з обов'язковим дотриманням пам`яткоохоронного законодавства.

Теги: #київ #музей_авангарду #садиба

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