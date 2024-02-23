У Києві горять склади на Подолі

У Подільському районі Києва горять складські приміщення, може спостерігатися погіршення якості повітря, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У Подільському районі горять складські приміщення. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби", - йдеться в повідомленні КМДА в п'ятницю.

Влада наголошує на локальному погіршенні якості повітря у зв'язку з пожежею і просить у разі перебування в місцях задимлення обмежити перебування на вулиці та зачиняти вікна.