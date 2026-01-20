Інтерфакс-Україна
Культура
15:04 20.01.2026

У Києві відкриють оновлену залу Театру на Подолі

Фото: Театр на Подолі 

У столиці планують відкрити оновлену залу Театру на Подолі прем’єрою вистави “Несе вода Галю”, присвяченої стійкості українців, повідомляє Театр на Подолі.

У Залі Ігоря Славинського після технічного оснащення та реставраційних робіт проведено ремонт і встановлено сучасні звукові й світлові системи, що дозволяє показувати вистави на рівні з основною сценою театру. 

Прем’єра вистави “Несе вода Галю” відбудеться 23 січня о 18:00 у Театрі на Подолі імені Віталія Малахова. Постановка режисера Ігоря Матіїва побудована на драматургічному тексті Оксани Гриценко і розповідає про події після підриву Каховської ГЕС та силу людської стійкості, водночас підкреслюючи здатність жити й діяти попри труднощі. 

Як пояснили організатори, вистава поєднує драматичний сюжет із музичним та сценічним оформленням, а головні ролі виконують актори театру. У репертуарному плані “Несе вода Галю” передбачає серію показів 23, 24, 25 січня, а також 8 і 10 лютого. 

Прем’єрний показ покликаний не лише представити оновлений майданчик, а й акцентувати увагу глядачів на сучасній українській драматургії та театральному мистецтві. 

