В Мінкультури обговорюють створення професійної спільноти театральних критиків

Виконуюча обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна обговорила з колективом Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки створення професійної спільноти театральних критиків.

"Ми не маємо права втрачати час — важливо вже зараз розв’язувати нагальні проблеми, налагоджувати комунікацію та вносити пропозиції. Я щиро вболіваю за те, щоб творчість у нашій країні розвивалася. Адже ми всі боремося за нашу ідентичність, спадщину та за серця українців, які після вистав виходять із натхненням і вірою у світле та мирне майбутнє. Нація, що відвідує театр під час війни, — це нація, яка продовжує жити. Саме тому культура — наш безумовний пріоритет. І я хочу зрозуміти, чим можу бути корисною для вас, адже маю бажання та інструменти, щоб діяти", - цитує Бережну прес-служба по результатам зустріч із генеральним директором Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Кирилом Кашліковим та його колективом.

Зазначається, що серед ключових тем, що обговорювалися під час зустрічі: питання оплати праці та фінансування театрів, створення професійної спільноти театральних критиків, розвиток професійної освіти, збереження кадрового потенціалу та бронювання працівників під час воєнного стану.

Крім того, митці також наголосили на важливості модернізації матеріально-технічної бази театру та реалізації ініціатив зі збереження "золотого фонду" вистав.

Згідно повідомлення, окрему увагу було приділено пошуку інструментів і форматів для популяризації діяльності українських театрів, зокрема, йшлося про необхідність більш активного залучення до співпраці міжнародних партнерів.