У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

У приміщенні театру імені Івана Франка в Києві 28 серпня відбудеться відкриття виставки "0,10", присвяченої видатному художнику-авангардисту Казимиру Малевичу.

Цей проєкт - колаборація Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та команди художнього фільму "Малевич".

В експозиції представлені репродукції робіт митця з легендарної виставки "0,10" 1915 року, де Малевич вперше показав свою найвідомішу картину – "Чорний квадрат" та реквізит зі знімального майданчика художнього фільму "Малевич" режисерки Дарії Онищенко.

Унікальні костюми створені спеціально для фільму за ескізами самого Казимира Малевича для легендарної футуристичної опери "Перемога над Сонцем" 1913 року.

Стрічка вийде в український кінопрокат 11 вересня цього року. В ній знялися провідні актори театру ім Франко. У головній ролі Казимира Малевича – актор Віталій Ажнов. Також у фільмі грають Олександр Рудинський, Марина Кошкіна, Христина Корчинська та інші.

"У мене не було попередньої домовленості з театром, але під час кастингу в нас склався акторський ансамбль, де більшість головних ролей отримали саме актори театру Франка. Це дуже талановита молодь із чудовою школою за плечима та вагомим театральним досвідом. Я надзвичайно вдячна головному режисеру театру Дмитру Богомазову за підтримку та готовність іти назустріч. Адже координувати графіки провідних театральних акторів із графіком зйомок було надзвичайно непросто", - розповідає Оніщенко.

Генеральний директор театру Франка Євген Нищук підкреслює культурну цінність проєкту: "Культура завжди була і залишається тією силою, яка гуртує націю та відкриває їй нові горизонти. Сьогодні ми не лише повертаємо із забуття імена митців, чиї долі часто ламала історія, а й відновлюємо безперервність нашого культурного коду. Виставка, присвячена Казимиру Малевичу, – це нагадування, що Україна дала світові геніїв, які вплинули на мистецтво і кіно ХХ століття, і тепер ми маємо зробити все, аби ці імена лунали в майбутньому ще гучніше".

Відкриття виставки – лише перший із серії культурних заходів, присвячених видатному киянину Казимиру Малевичу напередодні прем’єри фільму.