Інтерфакс-Україна
Події
13:21 26.08.2025

У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

2 хв читати
У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

У приміщенні театру імені Івана Франка в Києві 28 серпня відбудеться відкриття виставки "0,10", присвяченої видатному художнику-авангардисту Казимиру Малевичу.

Цей проєкт - колаборація Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та команди художнього фільму "Малевич".

В експозиції представлені репродукції робіт митця з легендарної виставки "0,10" 1915 року, де Малевич вперше показав свою найвідомішу картину – "Чорний квадрат" та реквізит зі знімального майданчика художнього фільму "Малевич" режисерки Дарії Онищенко.

Унікальні костюми створені спеціально для фільму за ескізами самого Казимира Малевича для легендарної футуристичної опери "Перемога над Сонцем" 1913 року. 

Стрічка вийде  в український кінопрокат 11 вересня цього року. В ній знялися провідні актори театру ім Франко. У головній ролі Казимира Малевича – актор Віталій Ажнов. Також у фільмі грають Олександр Рудинський, Марина Кошкіна, Христина Корчинська та інші.

"У мене не було попередньої домовленості з театром, але під час кастингу в нас склався акторський ансамбль, де більшість головних ролей отримали саме актори театру Франка. Це дуже талановита молодь із чудовою школою за плечима та вагомим театральним досвідом. Я надзвичайно вдячна головному режисеру театру Дмитру Богомазову за підтримку та готовність іти назустріч. Адже координувати графіки провідних театральних акторів із графіком зйомок було надзвичайно непросто", - розповідає Оніщенко.

Генеральний директор театру Франка Євген Нищук підкреслює культурну цінність проєкту: "Культура завжди була і залишається тією силою, яка гуртує націю та відкриває їй нові горизонти. Сьогодні ми не лише повертаємо із забуття імена митців, чиї долі часто ламала історія, а й відновлюємо безперервність нашого культурного коду. Виставка, присвячена Казимиру Малевичу, – це нагадування, що Україна дала світові геніїв, які вплинули на мистецтво і кіно ХХ століття, і тепер ми маємо зробити все, аби ці імена лунали в майбутньому ще гучніше".

Відкриття виставки – лише перший із серії культурних заходів, присвячених видатному киянину Казимиру Малевичу напередодні прем’єри фільму.

Теги: #відкриття #виставка #театр #казимир_малевич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 25.08.2025
Мережа "Алло" відкрила перший монобрендовий магазин Roborock

Мережа "Алло" відкрила перший монобрендовий магазин Roborock

13:40 25.08.2025
Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

17:11 22.08.2025
Дорожній рух Подільським мостовим переходом буде повністю відкрито в суботу - Кличко

Дорожній рух Подільським мостовим переходом буде повністю відкрито в суботу - Кличко

09:09 20.08.2025
Банки у II кв. відкрили 14 та закрили 46 відділень: лідером з відкриття є Акордбанк, із закриття – "Південний"

Банки у II кв. відкрили 14 та закрили 46 відділень: лідером з відкриття є Акордбанк, із закриття – "Південний"

16:23 19.08.2025
Ribas Hotels Group планує відкрити 6 готелів та апарт-комплексів в Україні у 2025-2026рр

Ribas Hotels Group планує відкрити 6 готелів та апарт-комплексів в Україні у 2025-2026рр

10:44 19.08.2025
Україна розраховує на відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ до ЄС до кінця 2026р - програма дій уряду

Україна розраховує на відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ до ЄС до кінця 2026р - програма дій уряду

23:30 14.08.2025
Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

06:51 14.08.2025
Чехія відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі

Чехія відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі

09:18 11.08.2025
В Україні за I півріччя відкрито й оновлено 9 готелів загальним фондом понад 1 тис. номерів - експерт

В Україні за I півріччя відкрито й оновлено 9 готелів загальним фондом понад 1 тис. номерів - експерт

17:40 08.08.2025
Нове відділення дитбудинку в Новій Боровій відкрите за підтримки Естонії – Житомирська обладміністрація

Нове відділення дитбудинку в Новій Боровій відкрите за підтримки Естонії – Житомирська обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ОСТАННЄ

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юрист

Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

На Харківщині співробітниця моргу обкрадала загиблих українських воїнів

Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

У Торецьку військовослужбовці бригади "Лють" здійснили надскладну і феєрично успішну операцію

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

На Харківщині російський дрон поцілив по цивільній автівці, двоє постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА