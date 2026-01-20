Інтерфакс-Україна
Культура
15:40 20.01.2026

Оприлюднено імена фіналістів Шевченківської премії-2026

Стали відомі імена учасників фінального туру Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року, які продовжать боротьбу за головну державну літературно-мистецьку нагороду країни. Про це повідомив комітет Шевченківської премії.

Другий тур конкурсу відбувся 15 січня, у межах якого члени комітету оцінювали мистецьку цінність, унікальність і вплив поданих робіт на національне соціокультурне середовище, після чого визначили 36 учасників третього (фінального) туру.

Серед номінантів у категорії “Проза”Павло Белянський з романом “Битись не можна відступити”, Любко Дереш (“Погляд Медузи. Маленька книга пітьми”), Василь Іванина (серія історичних романів про родину Розумовських “Поціловані Богом”), Степан Процюк (роман “ПАН” про Євгена Чикаленка) і Юрій Щербак (“Мертва пам’ять. Голоси і крики”).

У номінації “Поезія” до фінального списку увійшли Олексій Бик (книга «#Приголосніголосні»), В’ячеслав Гук (“Кримський літопис”) та Ігор Павлюк (“Танець Мамая”).

У категорії “Публіцистика і журналістика” у фіналі змагатимуться Олег Криштопа з документальним романом Радіо “Афродіта” та Мирослава Барчук з циклом документальних епізодів “Остання війна".

У номінації “Кіномистецтво” до фіналу потрапили режисери Павло Остріков (фільм “Ти — Космос”) та Тарас Томенко (повнометражний ігровий фільм Будинок “Слово”. Нескінчений роман). 

Фіналісти в номінації “Візуальні мистецтва”Назар Білик, Микита Тітов та Олена Турянська з проєктами, що охоплюють скульптуру, плакати та мистецькі інсталяції.

Переможців Шевченківської премії-2026 визначатимуть у другій декаді лютого.

Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) ‑ державна нагорода України, найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Премією відзначають творців за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. 

Теги: #фіналісти #шевченківська_премія

