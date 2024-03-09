Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на церемонії нагородження лауреатів Шевченківської премії, заявив, що війна ніколи не забере в українців пам'яті про те, скільки той чи інший талановитий уродженець України подарував своїй державі та людям.

"Звернення "Дорогі українці та українки" звучить як дуже просте привітання, але, щоб це було таким простим, буденним і звичним для всіх нас, мав бути пройдений шлях. Шлях спільноти, яка стала національною, яка стала творцем своєї культури, своєї держави, своєї долі. Шлях, який доводиться пройти, щоб була і незалежність, і своя держава, і своя самобутня культура", - заявив Зеленський.

"Щоб людська спільнота стала нацією та державою, у найкращих характерів в країні мають бути такі серця, яким мало жити тільки для себе. Такі серця промовляють до тих, хто поруч. Дбають. Вчать – вчать розуміти. Обʼєднують. Захищають. Коли треба, рятують", - додав він.

За словами президента, "ми відчуваємо, що ми українці й українки багато в чому завдяки силі сердець наших людей, які в Маріуполі в найстрашніші дні розуміють, що вони мають відзняти і зберегти все, що вони бачать, щоб потім розповісти всьому світу. Або людина, яка не хоче, щоб людська пам'ять втратила побачене десь дорогою на Бахмут чи пережите в тимчасово окупованому Скадовську. Ця людина відчуває, що має записати цей біль. Або митець, який вірить, що загиблі на війні збережуться в емоціях живих, щоб кожен живий в Україні пам'ятав - про що ця земля, про що ці люди, про що думки матері, яка тут, в Україні, чекає на сина чи доньку".

"Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми всі маємо пам'ятати, що культура має значення. І що люди культури мають значення. І всі, хто промовляє про Україну, озвучує те, що на серці, зберігає все те, через що ми проходимо, відроджує те, що могло бути забутим, але оновлене воно дасть людям сили, емоції.

Глава держави та учасники заходу вшанували загиблих під час війни діячів культури хвилиною мовчання.

"Буває, коли талант іде не своєю смертю, а його забирає війна. Але війна ніколи не забере в нас пам'ять про те, скільки цей талант подарував Україні, подарував нашим людям, не забере поваги до нього. Я хочу, щоб ніколи не згасала пам'ять про українські таланти, щоб ніколи не згасала сила українських талантів, і щоб завжди в Україні лунали оплески українським талантам", - резюмував президент.