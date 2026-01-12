Названі лауреати премії "Золотий глобус-2026"

Церемонія вручення 83-ї щорічної премії "Золотий глобус" відбулася 11 січня 2026 року в готелі The Beverly Hilton у Лос-Анджелесі. Премія, яку вручає Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), відзначає найкращі здобутки у світовому кіно та телебаченні за минулий рік.

Результати оприлюднили на сайті премії.

У категорії найкращий фільм — драма перемогу здобула стрічка «Hamnet», режисерки Хлої Джао. У номінації найкращий фільм — комедія або мюзикл тріумфував фільм «One Battle After Another», що також отримав нагороди за кращий режисерський задум і кращий сценарій для Пола Томаса Андерсона.

Головні акторські нагороди кіно розподілилися таким чином:

— Найкращий актор (драма): Ваґнер Моура (The Secret Agent);

— Найкраща акторка (драма): Джессі Баклі (Hamnet);

— Найкращий актор (комедія/мюзикл): Тімоті Шаламе (Marty Supreme);

— Найкраща акторка (комедія/мюзикл): Роуз Бірн (If I Had Legs, I’d Kick You).

Серед серіалів найкращим драматичним серіалом став «The Pitt», а в категорії комедія або мюзикл — «The Studio». Міні-серіал «Adolescence» здобув низку нагород, включно з кращим міні-серіалом та окремими акторськими відзнаками.

Також були відзначені переможці у спеціальних та технічних номінаціях:

— Найкраща анімаційна стрічка: Kpop Demon Hunters;

— Найкраща оригінальна пісня: «Golden» із Kpop Demon Hunters;

— Кращий саундтрек: Sinners;

— Найкращий фільм не англійською мовою: The Secret Agent.

Церемонію вела комедіантка Ніккі Глейзер, а трансляція відбувалася на телеканалі CBS та стримінговому сервісі Paramount+.