Фільми Скорсезе і Нолана номіновані на премію "Золотий глобус"

Фільми "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, "Вбивці квіткового місяця" Мартіна Скорсезе і "Анатомія падіння" Жюстін Тріє стали номінантами в категорії "Найкращий драматичний фільм" американської премії "Золотий глобус", список номінантів було оголошено в понеділок.

У цій категорії також представлені фільми "Минулі життя" Селін Сон, "Маестро" Бредлі Купера і "Зона інтересів" Джонатана Глейзера.

Претендентами на нагороду в номінації "Найкращий комедійний фільм" стали картини "Air: Великий стрибок", "Барбі", "Американське чтиво", "Залишені", "Травень грудень" і "Бідні-нещасні".

На "Золотий глобус" у номінації "Найкращий режисер" претендують Крістофер Нолан ("Оппенгеймер"), Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткового місяця"), Грета Гервіг ("Барбі"), Бредлі Купер ("Маестро"), Йоргос Лантімос ("Бідні-нещасні"), Селін Сон ("Минулі життя").

У номінації "Найкращий драматичний актор" представлені Леонардо ДіКапріо ("Вбивці квіткового місяця"), Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер"), Бредлі Купер ("Маестро"), Колман Домінго ("Растін"), Баррі Кеоган ("Солтберн") і Ендрю Скотт ("Ми всім чужі").

За нагороду в аналогічній жіночій номінації поборються Аннет Бенінг ("Дайана Найед"), Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткового місяця"), Сандра Гюллер ("Анатомія падіння"), Ґрета Лі ("Минулі життя"), Кері Малліган ("Маестро"), Кейлі Спейні ("Прісцила").

На звання найкращий актор у мюзиклі/комедії претендують Ніколас Кейдж ("Герой наших снів"), Тімоті Шаламе ("Вонка"), Метт Деймон ("Air: Великий стрибок"), Пол Джаматті ("Залишені"), Хоакін Фенікс ("Усі страхи Бо"), Джеффрі Райт ("Американське чтиво").

Найкращою комедійною акторкою може стати Фентейжа Барріно ("Колір пурпурний"), Дженніфер Лоуренс ("Без образ"), Наталі Портман ("Травень грудень"), Альма Півсті ("Опале листя"), Марго Роббі ("Барбі"), Емма Стоун ("Бідні-нещасні").

За нагороди в номінації "Найкращий актор другого плану у фільмі" змагатимуться Раян Гослінг ("Барбі"), Роберт-Дауні мл. ("Оппенгеймер"), Чарльз Мелтон ("Травень грудень"), Марк Руффало ("Бідні-нещасні"), Віллем Дефо ("Бідні-нещасні") та Роберт де Ніро ("Вбивці квіткового місяця"). На звання найкращої актриси другого плану претендують Емілі Блант ("Оппенгеймер"), Даніель Брукс ("Колір пурпурний"), Джоді Фостер ("Даяна Наєд"), Джуліанна Мур ("Травень грудень"), Розамунд Пайк ("Солтберн"), Давайн Джой Рендольф ("Залишені").

"Золотий глобус" - американська премія, що присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах. "Золотий глобус" вручають щороку в січні за результатами голосування близько 90 міжнародних журналістів, які живуть у Голлівуді.

81-а церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" відбудеться 7 січня.